Президент Чехии М. Земан примет участие в торжествах в Москве по случаю 75-летия Победы

Милош Земан ответил согласием на приглашение Владимира Путина принять участие в торжествах по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне, которые пройдут в Москве в мае 2020 года. Об этом сообщил в микроблоге Twitter пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек. Приглашение было передано главе Чешской Республики лично помощником российского президента Юрием Ушаковым, который 24 июня побывал в резиденции чешского лидера в замке Ланы.

В 2015 году Милош Земан уже принимал участие в праздновании 70-летия победы Красной армии над нацистской Германией, став одним из немногих европейских лидеров, посетивших торжества в Москве после аннексии Крыма. В ходе визита Милош Земан встретился с президентом России Владимиром Путиным и почтил память павших советских солдат. Его поездка в Москву была одобрена правительством Чехии только после того, как он заявил, что не станет присутствовать на военном параде на Красной площади. В прошлом году чешский лидер посетил прием, который проводило 9 мая российское посольство в Праге.