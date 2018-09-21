Президент Чехии М. Земан и канцлер ФРГ А. Меркель обсудили вопросы, связанные с ЕС, США и Россией

Катерина Айзпурвит
21-09-2018
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В завершение своего трехдневного визита в Германию президент Чехии Милош Земан встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Глава немецкого правительства приветствовала Милоша Земана словами «Добры ден», которые произнесла по-чешски.

В ходе получасовых переговоров были затронуты такие вопросы, как проблемы Евросоюза, отношения с США и Россией. Среди других тем было запланировано обсуждение вопроса миграции и приема беженцев, по которому чешский и немецкий политики занимают разные позиции. Также на повестке дня встречи – вопросы двустороннего сотрудничества, энергетика и внутриполитическая ситуация в Чехии и Германии.

 
 
 
 
 
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