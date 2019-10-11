Архив передач

Президент Чехии: Китай перестанет финансировать пражский футбольный клуб «Славия»

Антон Каймаков
11-10-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Президент Чешской Республики Милош Земан считает, что результатом конфликта между Прагой и Пекином, вылившегося в расторжение договора о партнерстве, будет прекращение финансирования столичного футбольного клуба «Славия». Президент об этом заявил в эфире телеканала TV Barrandov. Источник своей информации глава государства не раскрыл.

Владельцами пражского футбольного клуба «Славия» являются китайские фирмы – Sinobo и CITIC. В 2019 году футболисты «Славии» впервые за 12 лет прошли в базовую группу «Лиги мастеров».

Еже одним ответным шагом Китая на размолвку между Прагой и Пекином Милош Земан считает возможное аннулирование некоторых рейсов китайских авиалиний в Прагу и их перевод в Хорватию.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 