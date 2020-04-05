Президент Чехии: ЧП следует продлить минимум на месяц, границу оставить закрытой на год

Президент Милош Земан в воскресенье, 5 апреля, поддержал позицию вице-премьера и главы Центрального кризисного штаба Яна Гамачека, который предлагает продлить ЧП в Чехии до 11 мая.

Оппозиционные партии, в том числе коммунисты, считают целесообразным продление карантинных мер лишь до конца апреля. Данную точку мнения разделяет также премьер-министр Андрей Бабиш. Вопрос включен в программу заседания Нижней палаты, которое состоится на следующей неделе.

Милош Земан также порекомендовал, что границу стоило бы оставить закрытой для зарубежных туристов в течение года с тем, чтобы работа медиков не оказалась напрасной. "Лучше принять излишние меры предосторожности, чем недооценить ситуацию", - отметил глава Чехии в программе сервера Blesk «S prezidentem v Lánech». Режим ЧП, по мнению Земана, следует сохранить «с учетом развития эпидемии еще как минимум месяц или месяц с половиной».