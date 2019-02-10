Преступность в сети Интeрнет растет, предупреждает МВД Чехии

За последние семь лет преступность в сети Интернет возросла примерно на 400%. Согласно имформации Министерства внутренних дел Чехии, полиция зарегистрировала в 2011 году в киберпространстве 1500 противоправных опасных деяний, а в 2018 году их число достигло уже почти семи тысяч. По данным МВД, киберпреступность в 90% случаев носит закрытый характер.

Наиболее часто злоумышленники совершают в Интернете мошенничества, повысилось и число случаев сексуального домогательства в отношении детей и изготовления детской порнографии, а также число словесных проявлений ненависти в социальных сетях и на дискуссионных форумах в режиме он-лайн. Одновременно в Чехии в последние годы сократилась традиционная уголовная преступность.