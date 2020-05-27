Пресс-секретарь президента: Китай не ориентируется в чешской среде

Предупреждение о нежелательности отправления поздравительной телеграммы президенту Тайваня по случаю инаугурации Цай Инвэнь со стороны посольства Китая в Праге, адресованное председателю чешского Сената Милошу Выстрчилу, как указал пресс-секретарь президента Милоша Земана Иржи Овчачек, было «весьма неловким».

«Неловким», по мнению Овчачека, было и письмо, в котором диппредставительство КНР «предостерегало экс-главу Сената Ярослава Куберу перед визитом на Тайвань. Документ является свидетельством того, что Китай не ориентируется в чешской среде». Об этом пресс-секретарь Земана сообщил в интервью телеканалу CNN Prima News. Кубера не осуществил своих намерений, так как зимой скончался.

М. Выстрчил на прошлой неделе после встречи с президентом сообщил об этом телефонном звонке предупреждающего характера советника Посольства Китая, который сообщил ему, что «поздравление в адрес президента Тайваня повредило бы китайско-чешским отношениям». Выстчил, по его словам, по причине соблюдения протокола наконец не отправил поздравительной телеграммы Цай Инвэнь, однако на пресс-конференции выразил удовлетворение тем, что "президент Тайваня была избрана демократическим путем".

Пражский Град на прошлой неделе не комментировал заявления Милоша Выстрчила.

Oвчачек одновременно отверг ранее озвученную средствами массовой информации интерпретацию, что возникновение письма Я. Кубере инициировал канцлер президента Вратислав Минарж с тем, что тот такие предположения отрицает, и «нет причин ему не верить».

Милош Земан, по словам секретаря Пражского Града, ведет себя так, как и подобает главе суверенного государства в стремлении способствовать хорошим отношениям с «игроками мирового формата», и реагирует в случае вмешательства во внутренние дела Чехии. О мерах со стороны Посольства Китая, заверил Овчачек, президент уже беседовал с послом КНР.