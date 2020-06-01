Пресс-секретарь МИД Чехии: Российская сторона отвергла телефонный формат чешско-российских консультаций

МИД Чехии, как сообщила СМИ пресс-секретарь ведомства Зузана Штихова, ведет подготовку двусторонних консультаций по проблемным вопросам чешско-российских отношений. Так официальный представитель чешского внешнеполитического ведомства отреагировала на информацию о вызове посла Чехии в Москве Витезслава Пивоньки в российский МИД, где, как сообщается, первый замминистра иностранных дел Владимир Титов высказал чешскому дипломату «недоумение по поводу затягивания Прагой проведения консультаций по актуальным вопросам российско-чешских отношений».

Как подчеркнула пресс-секретарь чешского МИД Зузана Штихова, в качестве первого шага на пути отстранения возникших трений российской стороне было предложено провести телефонный разговор министров иностранных дел, во время которого был бы определен формат будущих консультаций и их содержание. Далее чешско-российские консультации по проблемным вопросам должны были бы вести заместители глав МИД Чехии и России. По словам пресс-секретаря Зузаны Штиховой, российская сторона это предложение отвергла, а выдвинутое контрпредложение «оказалось проблематичным для Чехии». Именно данная тема, сообщила Зузана Штихова, обсуждалась 1 июня в МИД РФ в Москве.

Напряжение в отношениях между Чехией и Россией усилилось после демонтажа в чешской столице памятника советскому маршалу Ивану Коневу, переименования общественных пространств в Праге в честь Бориса Немцова и Анны Политковской, а также в связи с установкой мемориальной доски в память о роли Русской освободительной армии Власова во время Пражского восстания в мае 1945 года. МИД Чехии заявил о недопустимости действий Следственного комитета РФ, открывшего уголовное дело в отношении членов администрации Праги-6, инициировавших демонтаж монумента Коневу.

На этом фоне в чешских СМИ появилась информация о прибытии в Прагу сотрудника диппредставительства, при котором якобы находился яд рицин. Чешская полиция предоставила охрану муниципальным политикам, которых критиковал Кремль, а затем, по требованию посольства РФ, и дипломату, чье имя попало в прессу.