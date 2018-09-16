Премию за лучший дубляж получили актеры, озвучивавшие фильм «Мэри Поппинс»

Катерина Айзпурвит
16-09-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Премию им. Франтишека Филиповского за лучший дубляж фильма получили Ивана Ванькова и Лумир Олшовский, озвучивавшие в фильме «Мэри Поппинс» роли заглавной героини и трубочиста Берта.

Лауреатами премии за многолетние достижения в дублировании фильмов, которых выбирает Ассоциация актеров, стали Ярослава Обермаерова и Иржи Крампол. Лучшим дублированием телесериала была признана работа группы актеров под руководством режиссера Мартина Велды, озвучившие «Рассказ служанки».

Церемония награждения прошла вечером 15 сентября в Пршелоуче – родном городе выдающегося актера и мастера дубляжа Франтишека Филиповского (1903–1993).

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 