Премию за лучший дубляж получили актеры, озвучивавшие фильм «Мэри Поппинс»

Премию им. Франтишека Филиповского за лучший дубляж фильма получили Ивана Ванькова и Лумир Олшовский, озвучивавшие в фильме «Мэри Поппинс» роли заглавной героини и трубочиста Берта.

Лауреатами премии за многолетние достижения в дублировании фильмов, которых выбирает Ассоциация актеров, стали Ярослава Обермаерова и Иржи Крампол. Лучшим дублированием телесериала была признана работа группы актеров под руководством режиссера Мартина Велды, озвучившие «Рассказ служанки».

Церемония награждения прошла вечером 15 сентября в Пршелоуче – родном городе выдающегося актера и мастера дубляжа Франтишека Филиповского (1903–1993).