Премию президента Карловарского кинофестиваля получит кинооператор Владимир Смутны

Катерина Айзпурвит
16-04-2019
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В 2019 году лауреатом премии президента Карловарского кинофестиваля станет кинооператор Владимир Смутны. Ветеран чешского кинематографа известен своей работой в фильме «Коля», получившем в 1997 г. «Оскара», а также в лентах «Темно-синий мир» (или «Зияющая синева») и «Тобрук». На Карловарском фестивале будет показана работа по выбору лауреата, который уже является обладателем семи кинопремий «Чешский лев».

54-й Международный Карловарский фестиваль будет проходить с 28 июня по 6 июля 2019 года. Имена главных гостей кинофорума пока не известны. В 2018 году в Карловых Варах в рамках фестиваля было представлено 236 кинолент.

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