Премию Марка Равенхилла за лучшую постановку современной пьесы получил Мартин Франтишак

Лауреатом премии за лучшую постановку современной пьесы стал Мартин Франтишак за постановку «Тряпки, кости, кожа». Пьеса Павла Юрды повествует о двух противоположных по складу чешских деятелях культуры ХХ века – актере Яне Верихе и поэте Владимире Голане, двадцать лет проживших вместе. Церемонию, которая традиционно проводится в театре Шванды в Праге, в связи с эпидемией коронавируса заменила телетрансляция объявления победителей.

Премия имени Марка Равенхилла вручается в Чехии в 10-й раз. Марк Равенхилл считается крупнейшим английским драматургом современности, работающим в стиле «театра жестокости». В Чехии ставились его остросоциальные пьесы «Shopping & Fucking», «Faust Is Dead» и другие. В 2011 году организаторы получили от писателя разрешение использовать его имя в названии чешской премии.