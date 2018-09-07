Премию Европарламента «Гражданин Европы» получили Post Bellum и «Пражский студенческий саммит»

Катерина Айзпурвит
07-09-2018
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В Чехии лауреатами премии «Гражданин Европы» (European Citizen’s Prize) 2018 года стали Post Bellum и «Пражский студенческий саммит». 7 сентября в Праге представителям обеих организаций были вручены памятные медали.

Организация Post Bellum собирает и фиксирует воспоминания очевидцев периода Второй мировой войны и тоталитарных режимов, рассказывая об истории молодому поколению. «Пражский студенческий саммит» позволяет учащимся ближе знакомится с дипломатией.

Премия «Гражданин Европы» вручается ежегодно, начиная с 2008 года, различным проектам и инициативам, направленным на укрепление межнационального сотрудничества в Европе и взаимопонимания внутри ЕС. Кандидатов на получение премии выдвигают евродепутаты, жюри отдельных стран выбирает финалистов. Из них комиссия, в которую входят заместители председателя Европарламента, выбирает лауреатов. В 2018 г. премию получило 50 организаций и отдельных активистов из 26 стран.

Катерина Айзпурвит
07-09-2018
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