Премию «Друзья чешской культуры» вручили за пропаганду чешского фольклора

Сотрудник Министерства культуры Зузана Малцова и этнолог Ян Крист были награждены премией Artis Bohemiae Amicis («Друзья чешской культуры») за поддержку и пропаганду нематериального наследия Чехии. Оба лауреата способствовали успеху при внесении в Список наследия ЮНЕСКО новых чешских памятников.

Премии были вручены 24 октября в Брно на церемонии, приуроченной к 10-й годовщине присоединения Чехии к Договору ЮНЕСКО о сохранении нематериального культурного наследия. С начала 1990-х гг. в список ЮНЕСКО смогло попасть 14 чешских объектов. В 2019 г. туда были занесены горнодобывающий регион регион Крушные Горы и конезавод по разведению старокладрубских лошадей. На заседании в декабре будет рассматриваться возможность включения в престижный список традиции производства чешских стеклянных елочных игрушек.