Премия Вацлава Гавела присуждена правозащитнику Оюбу Титиеву

Премии Вацлава Гавела «за гражданское мужество и выдающиеся достижения в области прав человека» за 2018 год удостоен Оюб Титиев, чеченский правозащитник, руководитель представительства центра «Мемориал» в Грозном. Управление чеченским центром «Мемориала», одной из старейших правозащитных организаций России, Титиев принял на себя после гибели от рук убийц в 2009 году журналистки Натальи Этемировой. Оюб Титиев не смог лично получить присужденную ему международную премию, так как с января сего года находится под арестом по обвинению в «незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков». Активист, обвинил полицейских, проверявших его машину, в том, что наркотики ему были подброшены. Председатель Совета Правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов связывает задержание Оюба Титиева с деятельностью, «которая вызывает неодобрение со стороны чеченских властей».

Премия, носящая имя первого президента независимой Чешской Республики, с 2013 года присуждается Парламентской ассамблеей Совета Европы в сотрудничестве с пражской Библиотекой имени Вацлава Гавела и Фондом Хартии 77. Лауреат правозащитной премии получает также и финансовую премию в размере 60 тысяч евро.