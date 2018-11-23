Премии «Чешская голова» присуждены за прорыв в генетике растений и алгоритм распознавания компьютером букв

Лорета Вашкова
23-11-2018
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Правительственнoй премии «Чешская голова», которая присуждается за выдающиеся научные исследования и изобретения, в этом году удостоились специалист по генетике развития растений Ярослав Долежел, сотрудник Института экспериментальной ботаники Академии наук ЧР, еще трое ученых и одна компания.

Имена лауреатов были озвучены на пресс-конференции в столичном дворце Adria. Церемония награждения премиями состоится в Праге в воскресенье, 25 ноября. Премии также присуждены за такие прорывы как алгоритм распознавания компьютером букв, препараты против вирусов, провоцирующих серьезные заболевания, компьютерная программа для расчета строительных конструкций.

 
 
 
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