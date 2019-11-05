Премьеры Вышеградской четверки разочарованы, что государства ЕС не согласовали начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС

Премьер-министров стран Вышеградской четверки (V 4), в которую входит Чехия, Словакия, Польша и Венгрия, разочаровало, что государства ЕС на саммите, проходившем в середине октября, не договорились о начале вступительных разговоров в сообщество с Албанией и Северной Македонией. Об этом главы правительств V 4 сообщили на пресс-конференции по итогам пражской встречи, состоявшейся 5 ноября.

Словацкий премьер Петр Пеллегрини назвал подход ЕС «негативным сигналом для стран и населения Западных Балкан». Итогами европейского саммита не довольны также премьер Чехии Андрей Бабиш и глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

По мнению Европейской комиссии, Тирана и Скопье выполнили условия для начала переговоров о вступлении в ЕС, однако, по словам дипломатов, Франция выступила против. Претензии к данным государствам были высказаны также представителями Нидерландов и Дании.