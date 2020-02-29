Премьеры стран Вышеградской четверки встретятся в Праге для обсуждения проблемы коронавируса

В среду, 4 марта, в Праге из-за распространения в мире нового вида коронавируса состоится встреча представителей Вышеградской четверки (V4), в которую входят Чехия, Польша, Словакия и Венгрия. В своем аккаунте в Тwitter об этом информировал польский премьер-министр Матеуш Моравецки. Он сообщил, что встреча созвана по инициативе Варшавы.
Глава чешского правительства Андрей Бабиш подтвердил информагентству ČTK информацию о запланированной встрече, которую проведут премьеры V4. Он также присовокупил, что «ни в одном из государств Вышеградской четверки пока не были выявлены случаи заражения коронавирусом».
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