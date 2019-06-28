Премьеры стран V4 обсудят в Праге предстоящий саммит в Брюсселе

В Праге в пятницу, 28 июня, состоится встреча премьер-министров государств Вышеградской четверки –V4 (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия). Цель встречи – обсуждение повестки перед внеочередным заседанием Европейского совета в Брюсселе, которое состоится в воскресенье, 30 июня. Лидеры стран Евросоюза продолжат переговоры о распределении руководящих постов в ЕС.

Обсуждение данного вопроса проходило на встрече глав государств и правительств ЕС в Брюсселе также 21 июня. Комментируя выборы председателя Европейской комиссии, чешский премьер-министр Андрей Бабиш отметил, что важным является тот факт, что на заседании Европейского совета на прошлой неделе ни один из так называемых «шпиценкандидатов» не получил поддержки большинства.

В своем выступлении на Конференции экономических дипломатов, открывшейся 24 июня в здании МИД Чехии, А. Бабиш заявил, что некоторые из данных кандидатов «не любят территорию Вышеградской четверки. По его мнению, важно, чтобы будущий глава ЕК «не комментировал политику, а занимался резолюциями Европейского совета».