Премьеры Чехии и Венгрии вновь осудили миграционные квоты и подтвердили оборонно-промышленное сотрудничество

Премьер Чешской Республики Андрей Бабиш и глава правительства Венгрии Виктор Орбан, находящийся в стране с официальным визитом, после двусторонней встречи вновь осудили миграционные квоты и подтвердили желание углублять сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Чешский и венгерский премьеры заявили о намерены оказывать помощь непосредственно в странах, являющихся источниками миграционных потоков. Политики также повторили критику в адрес подготавливаемого глобального миграционного пакта ООН. Без внимания не остались внутренние процессы в ЕС. По мнению Андрея Бабиша и Виктора Орбана, Европейская комиссия все в большей степени становится политическим органом Евросоюза.