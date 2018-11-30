Премьеры Чехии и Венгрии вновь осудили миграционные квоты и подтвердили оборонно-промышленное сотрудничество

Антон Каймаков
30-11-2018
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Премьер Чешской Республики Андрей Бабиш и глава правительства Венгрии Виктор Орбан, находящийся в стране с официальным визитом, после двусторонней встречи вновь осудили миграционные квоты и подтвердили желание углублять сотрудничество в сфере оборонной промышленности.

Чешский и венгерский премьеры заявили о намерены оказывать помощь непосредственно в странах, являющихся источниками миграционных потоков. Политики также повторили критику в адрес подготавливаемого глобального миграционного пакта ООН. Без внимания не остались внутренние процессы в ЕС. По мнению Андрея Бабиша и Виктора Орбана, Европейская комиссия все в большей степени становится политическим органом Евросоюза.

 
 
 
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