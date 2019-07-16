Премьера фильма о Милоше Формане

Антон Каймаков
16-07-2019
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Столичный кинотеатр Lucerna был выбран в качестве места для осуществления пражской премьеры документальной картины режиссера Гелены Тршештиковой, посвященной всемирно известному режиссеру чешского происхождения Милошу Форману – «Forman vs. Forman». Общемировая премьера фильма о кинорежиссере, чьи работы были оценены премией «Оскар», состоялась в Каннах, а чешская во время фестиваля в Карловых Варах.

Картина «Forman vs. Forman» Гелены Тршештиковой – это коллаж о жизни и творчестве Милоша Формана, составленный на основе материалов из частных и официальных архивов, а также с использованием воспоминаний Петра Формана, сына великого режиссера, чей жизненный путь завершился 13 апреля 2018 года.

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