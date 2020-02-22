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Премьер: завершение саммита ЕС без достижения договоренности не представляет угрозу для экономики Чехии

Эва Туречкова
22-02-2020
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Завершение саммита ЕС, посвященного подготовке европейского бюджета на 2021-2027 гг., без достижения договоренности, не представляет угрозу ни для экономики Чехии, ни для чешских предприятий, заявил по итогам встречи премьер-министр Андрей Бабиш. Расчет субсидий для Чехии подготовлен до 2023 г. включительно.

По словам Андрея Бабиша, главным сюрпризом саммита стал отказ Нидерландов, Австрии, Дании и Швеции выплатить в евроказну 1,074% валового национального дохода. Напомним, что названные государства готовы были согласиться максимально на 1 процент.

Президенты и премьеры государств, входящих в состав Евросоюза, обсудят долгосрочный финансовый план на очередном саммите.

 
 
 
 
 
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