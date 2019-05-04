Премьер выступает за поправку, позволяющую отправить солдат за границу без согласия Парламента

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш, посетивший в пятницу место дислокации 601 группы специальных сил имени генерала Моравеца (Простейов) Армии Чешской Республики, высказался в пользу принятия поправки, которая при необходимости, позволила бы отправить чешское подразделение за границу на более длительный срок без получения согласия Парламента. Согласно действующему законодательству, подобную операцию можно осуществить только при поддержке обеих палат Парламента ЧР. Премьер считает, что действующий порядок негативно отражается на оперативности реакции военных. Андрей Бабиш предлагает передать необходимые полномочия Совету безопасности государства.

Против нововведения высказываются парламентские социал-демократы и коммунисты, считая это коренным вмешательством в компетенции Сената и Палаты депутатов. Противники идеи премьера считают достаточным, что у правительства, при соблюдении конституционных правил, есть право отправить чешских солдат для участия в заграничной миссии сроком на 60 календарных дней.