Премьер встретился в Пражском Граде с главой Высшего контрольного управления

Премьер Андрей Бабиш в среду в Пражском Граде встретился с главой Высшего контрольного управления (NKÚ) Милославом Калой. Цель встречи – наладить отношения между двумя представителями власти, сообщил пресс-секретарь Милоша Земана Иржи Овчачек.

Контрольное управление в своем годовом докладе подвергло критике правительство Андрея Бабиша, заявив, что «государство не способно адекватно реагировать на изменения в обществе». Кабинет министров, в свою очередь, в ответном письме обвинил NKÚ в том, что занимается политической пропагандой.

Встреча в Пражском Граде произошла в день, когда депутат от оппозиционной TOP 09 Маркета Адамова-Пекарова потребовала от Калы объяснений в связи с появившейся в СМИ информацией о его недавней командировке в Перу в сопровождении секретарш и депутатов от ČSSD, ANO и ODS, в рамках которой политики посетили Мачу-Пикчу.