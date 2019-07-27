Премьер в СМИ назвал виновников правительственного кризиса

Эва Туречкова
27-07-2019
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Премьер Андрей Бабиш в интервью чешскому изданию Právo назвал виновниками правительственного кризиса самих социал-демократов. Бабиш заявил, что не намерен «далее выставлять себя глупцом и выслушивать со всех сторон, что он – слабый премьер».

По словам премьера, социал-демократы нарушили обещание, данное президенту, что Антонин Станек останется на должности Министра культуры. Бабиш в интервью отказался объяснить, почему президент Милош Земан рассмотрит новую кандидатуру на пост главы Минкульта только в середине августа, когда прошение со стороны премьера о снятии министра Станека с должности прозвучало еще в конце мая.

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