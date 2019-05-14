Премьер: С целью продвижения своих интересов в ЕС Чехии необходимо искать новых союзников

Антон Каймаков
14-05-2019
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Чешская Республика в Европейском союзе имеет тот же вес, что и Германия или Франция, подчеркнул премьер страны Андрей Бабиш во время конференции «Чешские национальные интересы», проходящей при участии Министерства иностранных дел. По словам главы правительства, добиваться своих целей в рамках Евросоюза Чехии эффективно помогают партнеры по «Вышеградской четверке» (Чехия, Словакия, Венгрия, Польша). Однако, считает Андрей Бабиш, останавливаться на этом нельзя. Он критически относится к ряду обсуждаемых в рамках ЕС предложений и считает необходимым постоянно расширять число союзников Чехии, чтобы «остановить плохие проекты».

 
 
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