Премьер раздал задания министрам

Антон Каймаков
07-01-2019
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Члены кабинета министров Чехии получили задания на 2019 год. Глава Минфина вновь будет должна найти средства на рост зарплат учителей и повышение пенсий. Необходимо также доработать расширение системы электронного учета выручки.

В планах кабинета принятие нового «Строительного закона», который позволит получить разрешение на реализацию проекта в течение 60 дней, причем навестив лишь одну инстанцию, без необходимости посещения множества разных мест с целью получения от 20 до 150 официальных печатей. Новый «Строительный закон», разрабатываемый Министерством регионального развития, призван ускорить решение проблемы недостатка квартир, в первую очередь в крупных городах.

Министерство промышленности и МИД, объединив усилия, должны взяться за расширение экспорта товаров чешских фирм в страны Африки и Азии.

Министерству труда и социальных дел необходимо взяться за профилактику злоупотреблений социальными пособиями.

 
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