Премьер провел переговоры, важные с точки зрения диверсификации чешского экспорта

Премьер ЧР Андрей Бабиш, находящийся с официальным визитом в Японии, встретился в Токио, например, с зампредседателем правительства Oмана, с которым обсудил прежде всего экономическое сотрудничество. Чешские оружейные компании заинтересованы в экспорте своей продукции в Оман. Чехия также стремится к тому, чтобы в Праге открылось посольство Омана и прямое авиасообщение с этим государством на юго-востоке Аравийского полуострова.

Бабиш встретился также со своим вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фукoм, побывавшим в этом году в Праге. Вьетнамской авиакомпанией Bamboo Airways будут совершаться регулярные рейсы между Ханоем и Прагой. Премьер ЧР подчеркнул, что "данные переговоры важны для диверсификации чешского экспорта, так как в настоящее время чешские экспортеры вывозят свою продукцию почти исключительно в страны Евросоюза".