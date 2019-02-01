Премьер против предложения ЕК решать налоговые вопросы путем голосования по правилу большинства

Чешское правительство не согласно с планами Eвропейской комиссии, которая предлагает государствам-членам Евросоюза постепенное введение практики решения вопросов, связанных с налогообложением, путем голосования по правилу большинства вместо ныне существующего единомыслия. Об этом во время обсуждения имтерпелляции в парламенте заявил премьер–министр и лидер движения ANO Андрей Бабиш.

Глава правительства считает такую меру, кроме прочего, угрозой чешской экономике. Против такой практики ранее высказалась и министр финансов от движения ANO Алена Шиллерова. Данное предложение выдвинул европейский комиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси, который считает, что это помогло бы ускорить процесс принятия необходимых мер.