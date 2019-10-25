Премьер, профсоюзы и школы обсудили повышение зарплат учителей

Глава правительства Андрей Бабиш провел с представителями школьных профсоюзов и ассоциации чешских школ встречу, на которой обсуждался вопрос повышения зарплат учителям. Профсоюзы и школы-работодатели не согласны с предложением министра образования Роберта Плаги повысить всем педагогам зарплату на одинаковую сумму в размере 2700 крон (около 105 евро), требуя увеличения на 10%. В таком случае повышение зарплат, в зависимости от опыта учителя, составит от 1360 до 4420 крон (от 53 до 173 евро).

При этом профсоюзы сообщают о готовности объявить забастовку и готовы к проведению однодневной акции протеста в школах.