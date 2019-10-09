Архив передач

Премьер призвал поклонников К. Готта взвесить свое участие в церемонии прощания

Лорета Вашкова
09-10-2019
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Премьер-министр Андрей Бабиш призвал поклонников Карела Готта взвесить свое участие в церемонии прощания с выдающимся певцом, которое состоится в пятницу в пражском дворце Жофин.

Предполагается, что почтить память «чешского соловья» намеревается около 300 тысяч граждан, о чем также сообщил глава правительства, предупредив, что реальная вместимость дворца – до 50 тысяч человек, поэтому люди могут не попасть внутрь здания.

Mуниципалитет в свою очередь предупреждает о возрастании проблем с парковкой в этот день. По причине церемонии прощания набережная им. Масарика между Национальным театром и выставочным залом Mánes будет закрыта для движения.

 
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