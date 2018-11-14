Премьер принес извинения в связи с невозможностью участия в заседании Палаты депутатов

После утреннего заседания кабинета министров А. Бабиш сообщил, что не примет участия в заседании Палаты депутатов, которое проходит в среду, 14 ноября. Секретариат Палаты депутатов получил письменное уведомление о неприбытии премьера на заседание, невозможность участия в котором А. Бабиш объясняет рабочими обязанностями.

Как следует из сообщения Чешского информационного агентства ЧТК, в здание Президиума правительства на встречу с Андреем Бабишем отправился председатель коммунистической партии Войтех Филип, поддержавший в ходе голосования о вотуме доверия правительству ныне правящий кабинет меньшинства - движения ANO и Чешской социал-демократической партии. По данным некоторых источников, помимо В. Филипа, встретиться с премьером в среду может также глава движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура.