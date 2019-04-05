Премьер: правительство пока не будет реагировать на расследование вокруг Антимонопольного управления

Лорета Вашкова
05-04-2019
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«Правительство должно подождать, как будет развиваться расследование вокруг Антимонопольного управления, прежде чем делать выводы», - так прокомментировал переговоры с главой управления Петром Рафаем премьер и лидер движения ANO Андрей Бабиш. По информации СМИ, Петр Рафай и председатель парламентской фракции ANO Ярослав Фалтынек дают показания следователям в связи с принятием решения победители тендера, касающегося сборa дорожных пошлин.

К примеру, 7 марта управление было закрыто из-за проверки полицейскими документов и компьютерных данных. Рафай, тем не менее, информировал премьера Андрея Бабиша и вице-премьера Яна Гамачека, что пока не был приглашен на допрос в полицию. Глава правительства в свою очередь снова отрицал, что бюджет Антимонопольного управления был сокращен из-за расследования дел в министерствах, главами которых являлись представители ANO, как утверждал Петр Рафай.

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