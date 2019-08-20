Премьер попросил президента как можно скорее решить вопрос с назначением нового министра культуры

После встречи с главой государства глава кабинета Андрей Бабиш сообщил журналистам, что попросил президента Милоша Земана как можно быстрее решить вопрос с министром культуры – как только председатель коалиционной социал-демократической партии Ян Гамачек выдвинет на эту должность нового кандидата. Ранее президент Земан отказался утвердить на пост главы Минкульта Михала Шмарду, который 19 августа добровольно отказался от притязаний на министерский портфель.

Глава кабинета Андрей Бабиш выразил пожелание, чтобы «правительство как можно быстрее оказалось в полном составе и могло функционировать». Премьер может отозвать кандидатуру Михала Шмарды и представить президенту нового кандидата только после получения предложения от Яна Гамачека.