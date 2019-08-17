Премьер отверг кандидата на пост министра культуры, выдвинутого партнерами по коалиции

Антон Каймаков
17-08-2019
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Глава правительства Чехии Андрей Бабиш (движение ANO) телеканалу Prima заявил о том, что не намерен продвигать на пост министра культуры кандидата социал-демократов (второй член правящей коалиции) Михала Шмарду. Премьер, таким образом, поддержал мнение президента Милоша Земана, отказавшегося в минувшую среду осуществить назначение Шмарды. Андрей Бабиш подчеркнул, что кандидат социал-демократов ему не подходит, так как выступал бы исключительно в роли критика.

Председатель социал-демократов Ян Гамачек, реагируя на случившееся, написал в Twitter о своем удивлении действиями премьера. Андрей Бабиш, обратил внимание лидер социалистов, сам предложил кандидатуру Михала Шмарды президенту. В понедельник состоится очередная встреча глав двух коалиционных партнеров.

 
 
 
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