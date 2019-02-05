Премьер опротестовал решение, подтвердившее наличие у него конфликта интересов

Катерина Айзпурвит
05-02-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Премьер-министр Андрей Бабиш подал апелляцию на решение, вынесенное в административном порядке две недели назад муниципалитетом поселка Черношице-у-Праге, которым подтверждается наличие конфликта интересов. Председатель правительства подозревается в том, что продолжает контролировать СМИ, входящие в состав холдинга Agrofert.

На конфликт интересов премьер-министра указала неправительственная организация Transparency International, подавшая соответствующее заявление в администрацию Черношице, в ведении которой находится поселок Пругонице – место жительства главы кабинета. При подаче апелляции Андрей Бабиш заявил, что это – «попытка выдавить его из политики». Ранее премьер неоднократно указывал, что передал Agrofert трастовому фонду.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 