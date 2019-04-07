Премьер обсудит с президентом возможные изменения в составе кабмина

Премьер-министр Андрей Бабиш планирует обсудить с президентом страны Милошом Земаном возможные изменения в составе правительства. Об этом глава кабмина сообщил 7 апреля в интервью телеканалу Prima. Дата встречи с президентом по этому вопросу пока не назначена.

Андрей Бабиш не отрицает, что состав правительства может в ближайшее время измениться, однако намерен сначала обсудить вопрос с президентом и соответствующим министром. Называть конкретные имена руководителей ведомств, которые могут лишиться портфелей, премьер отказался. СМИ в связи с ожидаемыми переменами чаще всего называют министра промышленности и торговли Марту Новакову и министра транспорта Дана Тёка. Оба этих члена кабинета принадлежат к партии ANO, которую возглавляет Андрей Бабиш.