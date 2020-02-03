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Премьер обратился в полицию из-за непрозрачности тендера

Эва Туречкова
03-02-2020
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Премьер Андрей Бабиш обратился в полицию из-за государственного заказа на создание Интернет-магазина по продаже электронных виньеток на проезд по чешским автомагистралям.

Напомним, что государственный фонд транспортной инфраструктуры изначально выбрал в качестве поставщика, а также управляющего системой компанию Asseco Central Europe, которая обещала поставить программу по цене 401 миллион крон (16 млн евро). В связи с непрозрачностью и дороговизной заказа был на прошлой неделе отстранен от должности бывший министр транспортного ведомства Владимир Кремлик.

Бабиш утверждает, что стоимость заказа была завышена, и Фонд не сообщил правительству о проведении закрытого тендера. Договор с Asseco Central Europe был расторгнут на прошлой неделе без необходимости выплаты денежных санкций со стороны государства.

 
 
 
 
 
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