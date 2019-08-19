Премьер не убедил партнеров, социал-демократы отказываются менять кандидата на пост главы Минкультуры

Антон Каймаков
19-08-2019
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Заместитель председателя партии социал-демократов Михал Шмарда остается кандидатом на пост руководителя Министерства культуры Чехии. Об этом после встречи с премьером Андреем Бабишом СМИ сообщил председатель парламентских социалистов Ян Гамачек. По его словам, встреча с главой правительства, имевшая место в понедельник до полудня, результата не дала. Социал-демократы, подчеркнул Ян Гамачек, настаивают на соблюдении Конституции и договора, заключенного между партнерами правящей коалиции. «Если у Чешской социал-демократической партии не будет права выбирать своих министров, то ей в правительстве делать нечего», – констатировал председатель партии Ян Гамачек, который, однако, не уточнил – как долго социал-демократы намерены выжидать до принятия окончательного решения о своем участии в работе кабинета. Премьер, по словам лидера парламентских социалистов, конкретного предложения, которое помогло бы решить проблему, не выдвинул.

Премьер обещал, что окончательный вариант выхода из кризисной ситуации будет озвучен 26 августа.

Антон Каймаков
19-08-2019
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