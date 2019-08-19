Премьер не убедил партнеров, социал-демократы отказываются менять кандидата на пост главы Минкультуры

Заместитель председателя партии социал-демократов Михал Шмарда остается кандидатом на пост руководителя Министерства культуры Чехии. Об этом после встречи с премьером Андреем Бабишом СМИ сообщил председатель парламентских социалистов Ян Гамачек. По его словам, встреча с главой правительства, имевшая место в понедельник до полудня, результата не дала. Социал-демократы, подчеркнул Ян Гамачек, настаивают на соблюдении Конституции и договора, заключенного между партнерами правящей коалиции. «Если у Чешской социал-демократической партии не будет права выбирать своих министров, то ей в правительстве делать нечего», – констатировал председатель партии Ян Гамачек, который, однако, не уточнил – как долго социал-демократы намерены выжидать до принятия окончательного решения о своем участии в работе кабинета. Премьер, по словам лидера парламентских социалистов, конкретного предложения, которое помогло бы решить проблему, не выдвинул.

Премьер обещал, что окончательный вариант выхода из кризисной ситуации будет озвучен 26 августа.