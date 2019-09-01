Премьер не намерен уходить в отставку даже в случае подтверждения его обвинения и передачи дела о махинациях с евродотациями в суд

Антон Каймаков
01-09-2019
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Премьер Чешской Республики Андрей Бабиш в интервью телеканалу Prima заявил о своей уверенности в том, что прокурор прекратит его уголовное преследование в связи с делом «Гнездо аиста» и снимет с него подозрение в махинациях с европейскими дотациями. Будет ли дело передано в суд, ответственная пражская прокуратура должна заявить в грядущий понедельник. Одновременно глава чешского кабинета подчеркнул, что не чувствует себя в чем-либо виновным и не намерен уходить в отставку даже в том случае, если прокурор не остановит его преследование.

Многотысячные демонстрации, состоявшиеся в Праге и других городах Чехии, во время которых требования об отставке премьера, Андрей Бабиш охарактеризовал как способ оказания давления на прокурора.

 
 
 
 
 
 
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