Премьер-министры Чехии и Польши прокомментировали черновой проект соглашения по Брекситу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приветствует компромисс в переговорах о Брексите. По его словам, важно сохранить стабильные отношения между Европейским союзом и Великобританией и в будущем. Об этом Моравецкий заявил в Праге после совместного заседания чешского и польского правительства.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сказал, что хотел бы подробнее изучить договор, отметив, что соответствующая возможность у него представится на саммите ЕС, который состоится 25 ноября. Вместе с тем, он предупредил, что утверждение соглашения о Брексите будет сложным и напомнил об отставке трех британских министров.

Оба премьер-министра сошлись во мнении, что главное – это защитить права европейских граждан, которые уже проживают в Великобритании. Бабиш и Моравецкий также высоко оценили действия главного переговорщика ЕС по Брексит Мишеля Барнье.

Европейский Союз и Великобритания одобрили проект договора по Брекситу накануне, 13 ноября. В частности, переговорщики согласовали договоренности, которые позволят избежать «жесткой границы» между Ирландией и Северной Ирландией.