Премьер-министра обязали извиниться перед участницей протеста против правительства

Лорета Вашкова
06-09-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Премьер-министр Aндрей Бабиш обязан принести извинения за свои высказывания o том, что участники протестных акций прошлого года против правительства были подплачены. Данный вердикт вынес в пятницу Районный суд Прага–запад.

Иск против главы правительства подала в суд одна из участниц демонстраций Яна Филипова, проживающая в Домажлицкой области. По ее мнению, премьер своим заявлением нарушил ее право. Решение суда не вступило в законную силу.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 