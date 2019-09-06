Премьер-министра обязали извиниться перед участницей протеста против правительства

Премьер-министр Aндрей Бабиш обязан принести извинения за свои высказывания o том, что участники протестных акций прошлого года против правительства были подплачены. Данный вердикт вынес в пятницу Районный суд Прага–запад.

Иск против главы правительства подала в суд одна из участниц демонстраций Яна Филипова, проживающая в Домажлицкой области. По ее мнению, премьер своим заявлением нарушил ее право. Решение суда не вступило в законную силу.