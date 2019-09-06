Премьер-министра обязали извиниться перед участницей антиправительственной акции за слова о «проплаченных демонстрантах»

Лорета Вашкова
06-09-2019
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Премьер-министр Aндрей Бабиш обязан принести извинения за свои высказывания o том, что участники антиправительственных протестных акций прошлого года получали за это деньги. Данный вердикт вынес в пятницу суд района Прага–запад.

Судебный иск против главы правительства подала одна из участниц демонстраций Яна Филипова, проживающая в Домажлицкой области. По ее мнению, премьер своим заявлением нарушил ее права. Решение суда еще не вступило в законную силу, и премьер намерен его опротестовать. Как подчеркнула Филипова, подав иск, она «заступилась за десятки тысяч людей, которых Бабиш оскорбил тем, что назвал "проплаченными демонстрантами"».

 
 
 
 
 
 
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