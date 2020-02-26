Архив передач

Премьер-министра Андрея Бабиша освистали в городе Наход

Катерина Айзпурвит
26-02-2020
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Десятки человек освистали председателя правительства Андрея Бабиша, прибывшего на поезде в город Наход (северо-восток Чехии). Демонстранты ожидали премьер-министра на вокзале. Выйдя из поезда, Андрей Бабиш, сопровождавшие его лица и охрана, прошли через строй свистящих манифестантов в офис железной дороги.

Поскольку оглушительный свист не прекращался, запланированное выступление премьер-министра перед журналистами на железнодорожной платформе было отменено. Андрей Бабиш и члены его делегации отправились на автобусе в один из отелей города, где глава кабинета встретился с представителями местной администрации. По пути следования демонстранты скандировали: «Позор!» и «Бабиша – в мусорное ведро!»

 
 
 
 
 
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