Премьер-министра Андрея Бабиша освистали в городе Наход

Десятки человек освистали председателя правительства Андрея Бабиша, прибывшего на поезде в город Наход (северо-восток Чехии). Демонстранты ожидали премьер-министра на вокзале. Выйдя из поезда, Андрей Бабиш, сопровождавшие его лица и охрана, прошли через строй свистящих манифестантов в офис железной дороги.

Поскольку оглушительный свист не прекращался, запланированное выступление премьер-министра перед журналистами на железнодорожной платформе было отменено. Андрей Бабиш и члены его делегации отправились на автобусе в один из отелей города, где глава кабинета встретился с представителями местной администрации. По пути следования демонстранты скандировали: «Позор!» и «Бабиша – в мусорное ведро!»