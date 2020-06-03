Премьер-министр Словакии Игор Матович совершит свой первый официальный визит в Чехию

Премьер-министр Словакии Игор Матович в среду, 3 июня, совершит свой первый официальный визит в Чехию. Согласно установившейся между Прагой и Братиславой традиции, приезд одновременно является первым зарубежным визитом с момента вступления в марте в должность главы словацкого правительства. Из-за эпидемии коронавируса Матовичу, как и другим европейским лидерам, пришлось отложить зарубежные поездки.

В Праге словацкий премьер встретится в вилле Крамаржа с чешским коллегой Андреем Бабишем, с которым обсудит, видимо, последствия Covid 19 и проект европейского бюджета на дальнейшие годы.

В программу визита внесены также встречи с президентом Милошем Земаном и председателями обеих палат парламента ЧР.