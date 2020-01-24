Премьер-министр: слияния Минстранспорта и Министерства промышленности не произойдет

Отстраненный от должности министр транспорта Владимир Кремлик не останется в этом ведомстве в роли заместителя, так как должности политических заместителей являются наследием практики традиционных политических партий. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр Андрей Бабиш. По словам премьера, «дальнейшие возможности пребывания Кремлика в Минтраснпорта зависят прежде всего от вступившего в должность главы министерства Карела Гавличека».

А. Бабиш также отрицает наличие каких-либо планов по объединению Минстранспорта и Министерства промышленности и торговли, которое также возглавляет К. Гавличек, хотя еще в понедельник высказался в том духе, что «назначение Гавличека на пост министра транспорта может стать основой перспективного слияния министерств».