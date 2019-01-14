Премьер-министр считает ошибкой отсутствие посольства Чехии в Сингапуре

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает неправильным то, что Чешская Республика еще не открыла свое посольство в Сингапуре, где он сейчас находится с официальным визитом. Об этом глава правительства сообщил после переговоров с президентом и премьером Сингапура Халимой Якоб и Ли Сянь Луном.

По возвращении на родину Андрей Бабиш намерен обсудить этот вопрос с министром иностранных дел Томашем Петршичеком. Глава чешского правительства пригласил Ли Сянь Луна в Чехию и считает идеальный датой для посещения премьером Праги период председательства ЧР в Вышеградской четверке (V4), то есть с 1 июля 2019 года.