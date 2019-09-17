Премьер-министр: Праге нужна не новая больница, а центр травмотологии

Лорета Вашкова
17-09-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Премьер-министр Андрей Бабиш вместо строительства новой больницы на севере Праги, за которую, помимо прочего, ратует муниципалитет столицы в обмен на земельные участки под строительство правительственного района в Летнянах, предпочел бы создание центра травмотологии.

Об этом глава правительства сообщил журналистам во вторник при посещении данного района, где мог бы возникнуть комплекс зданий. Здесь могли бы одновременно работать тысячи чиновников, в том числе сотрудников Минфина.

Андрей Бабиш считает нецелесообразным содержать десятки разных зданий в центральной части Праги, которые заняты министерскими чиновниками.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 