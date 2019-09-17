Премьер-министр: Праге нужна не новая больница, а центр травмотологии

Премьер-министр Андрей Бабиш вместо строительства новой больницы на севере Праги, за которую, помимо прочего, ратует муниципалитет столицы в обмен на земельные участки под строительство правительственного района в Летнянах, предпочел бы создание центра травмотологии.
Об этом глава правительства сообщил журналистам во вторник при посещении данного района, где мог бы возникнуть комплекс зданий. Здесь могли бы одновременно работать тысячи чиновников, в том числе сотрудников Минфина.
Андрей Бабиш считает нецелесообразным содержать десятки разных зданий в центральной части Праги, которые заняты министерскими чиновниками.
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