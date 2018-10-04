Премьер-министр подвел итоги 100 дней работы правительства

Утверждение государственного бюджета на следующий год, а также повышение пенсий и зарплат назвал главными достижениями нового правительства за первые 100 дней работы его глава Андрей Бабиш. По словам вице-премьера Яна Гамачека, ситуация в стране подтверждает, что вхождение социал-демократов в коалиционное правительство было верным решением. Оно также позволило завершить период нестабильности, продолжавшийся девять месяцев, в течение которых не удавалось сформировать дееспособный кабинет министров, подчеркнул Гамачек.

Работу действующего правительства оценили и оппозиционные партии. Оппозиционеры раскритиковали правящую коалицию за неспособность назначить министра иностранных дел и несбалансированный госбюджет на 2019 год.