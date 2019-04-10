Премьер-министр обсудит с президентом планируемые перестановки в правительстве ЧР

Лорета Вашкова
10-04-2019
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Премьер-министр Андрей Бабиш во второй половине дня обсудит с президентом Милошем Земаном в Пражском Граде планируемые перестановки в составе правительства. В понедельник о своей отставке сообщил министр транспорта Дан Тёк(от движения ANO). Высказываются также предположения, что Кабмин могут покинуть министр промышленности и торговли марта Новакова и глава Министерства юстиции Ян Кнежинек (оба от движения ANO).

Дан Тёк в понедельник сообщил, что в будущем не намерен заниматься политикой, однако взвесит, останется ли депутатом. Он сообщил, что «устал не от работы как таковой, а от нападок в свой адрес». По мнению премьера, Тёк достойно выполнял свои обязанности. Оппозиция, тем не менее, считает, что глава Минтранспорта не справлялся с поставленными задачами.

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