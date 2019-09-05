Премьер-министр и министр иностранных дел примут участие в Генассамблее ООН

Премьер-министр Андрей Бабиш и министр иностранных дел Томаш Петршичек будут представлять Чешскую Республику на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая начнется в Нью-Йорке 17 сентября. Об этом сообщает информагентство ČTK со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Премьер-министр Чехии выступит на общих прениях, а также встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Помимо Нью-Йорка, Бабиш посетит Массачусетский технологический институт в Бостоне, а также научно-исследовательский центр General Electric в Скенектади.