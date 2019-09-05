Премьер-министр и министр иностранных дел примут участие в Генассамблее ООН

Тимур Кашапов
05-09-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Премьер-министр Андрей Бабиш и министр иностранных дел Томаш Петршичек будут представлять Чешскую Республику на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая начнется в Нью-Йорке 17 сентября. Об этом сообщает информагентство ČTK со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Премьер-министр Чехии выступит на общих прениях, а также встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Помимо Нью-Йорка, Бабиш посетит Массачусетский технологический институт в Бостоне, а также научно-исследовательский центр General Electric в Скенектади.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 