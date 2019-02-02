Премьер-министр и глава МИД Чехии выразили сожаление по поводу выхода США и России из ДРСМД

Глава чешского правительства Андрей Бабиш и министр иностранных дел Томаш Петршичек выразили сожаление по поводу выхода США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного в 1987 году. Также оба чешских политика выразили надежду на то, что державы смогут прийти к договоренности. «Мы помним "холодную войну", когда над миром ежедневно висела угроза использования ядерного оружия. Мы же не хотим вернуться в те времена и вновь столкнуться с подобной опасностью?» – подчеркивает премьер-министр Андрей Бабиш.

Глава чешского МИД, со своей стороны, выразил обеспокоенность тем, что «Россия не хочет инициировать продолжение переговоров». «Я надеюсь, что разум, в итоге, победит, и обе стороны найдут решение еще до окончания действия ДРСМД. Нарушение договоренностей и новая гонка вооружений представляет серьезную угрозу для безопасности и стабильности Европы», – написал Томаш Петршичек в своем Twitter.